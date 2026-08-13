Cuándo y dónde se instalan los Puntos Verdes Móviles, para residuos electrónicos y aceite usado

Los Puntos Verdes Móviles son dispositivos itinerantes que se instalan estratégicamente en parques, plazas y esquinas de alto tránsitopara facilitar la recepción de residuos especiales que no deben descartarse con la basura común.

Estos puntos de recepción recolectan elementos de manejo diferenciado como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) —computadoras, celulares y tablets—, aceite de cocina usado envasado en botellas plásticas cerradas, y pilas tanto cilíndricas como botón. Asimismo, durante su recorrido, los operativos reciben lámparas en desuso, cartuchos de tinta y tóners, y residuos orgánicos domiciliarios como restos de frutas, verduras, yerba y café, los cuales representan cerca del 50% de la basura del hogar y son derivados al Centro de

Compostaje.

DÓNDE Y CUÁNDO SE UBICAN LOS PUNTOS VERDES MÓVILES