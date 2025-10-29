29 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

ce5

Lanzan el programa “Comercio cercano”, para cuidar a los alumnos en el trayecto a la escuela

La Bocina 28 de octubre de 2025
10-estafas

En un año, se duplicaron las estafas con billeteras virtuales en el AMBA

La Bocina 28 de octubre de 2025
27-odontologia gratis

Más Servicios en tu Barrio, en Villa General Mitre, Villa Ortúzar y Villa Riachuelo

La Bocina 28 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

29-residuos electronicos

Dónde llevar los aparatos electrónicos en desuso

La Bocina 29 de octubre de 2025
29-aula agronomia

Consecuencias del desfinanciamiento universitario: menos investigadores y menos docentes

La Bocina 29 de octubre de 2025
29-festival

Festival en la Plaza del Corralón, en defensa de la educación pública y la memoria

La Bocina 29 de octubre de 2025
29-ate

Cese de tareas y movilización de estatales: un año con los sueldos congelados

La Bocina 29 de octubre de 2025