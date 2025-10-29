Dónde llevar los aparatos electrónicos en desuso

La Ciudad cuenta con un programa de recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) con el objetivo de garantizar un tratamiento ambientalmente adecuado para este tipo de desechos. Su recepción se lleva a cabo en los Puntos Verdes Móviles y en los Puntos Vedes Fijos con atención personalizada.

Cuando los vecinos los acercan a los Puntos Verdes Móviles, los Puntos Verdes fijos con Atención Personalizada o los puntos de recepción privados se asegura que tengan una correcta gestión, recuperando los materiales reciclables que los componen, disminuyendo el efecto negativo que podrían generar en el ambiente y la extracción de materiales valiosos de la naturaleza para una nueva producción. Estos residuos tienen piezas que pueden ser recicladas y reutilizadas por la industria local, como plásticos, metales e imanes. Además, cuentan con una pequeña cantidad de elementos potencialmente peligrosos para la salud y el ambiente, como mercurio, plomo y cadmio, que debe ser dispuesta y tratada correctamente.

A los Puntos Verdes Móviles se pueden acercar netbooks, notebooks, teléfonos celulares y sus accesorios, tablets, walkmans y relojes. Además, se reciben planchas, minipimers, licuadoras, secadores y planchitas para el pelo, depiladoras, cafeteras y procesadoras, entre otros.

