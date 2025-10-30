“Concejo de familia” en el Teatro Border
“Concejo de familia“, una obra de Cristina Clemente, dirigida por Violeta Cárcova y con una adaptación de Nicolás Alan Medina., se presenta en el Teatro Border.
La obra está protagonizada por Joaquin Ochoa, Chechu Vargas, Alexis Mazzitelli, Carla Pannunzio y Eduardo Munitz. Es una comedia dramática en la que una familia ha instaurado una democracia en la casa, con presidente, normas electorales y hasta un sistema económico propio. Pero cuando la hija cuestiona el modelo y exige un cambio, se desata una crisis que pondrá a prueba el equilibrio familiar.
Las funciones van a ser los jueves de octubre y los viernes de noviembre a las 20hs. Podés adquirir tus entradas a través de la página del Teatro Border (Godoy Cruz 1838) https://www.border.com.ar/