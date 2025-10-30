30 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

18-christian gimenez2jpg

Christian Giménez es el nuevo Presidente de All Boys

La Bocina 18 de octubre de 2025
18-elecciones all boys

Se realizan las elecciones en el Club All Boys

La Bocina 18 de octubre de 2025
565422039_18489964564074947_3097159785809515844_n

El presidente de AFA felicitó a All Boys, por la inauguración del jardín maternal

La Bocina 17 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

26-futsal all boys libertadores

All Boys se prepara para la Copa Libertadores de Futsal femenina

La Bocina 30 de octubre de 2025
28-concejo de familia

“Concejo de familia” en el Teatro Border

La Bocina 30 de octubre de 2025
29-residuos electronicos

Dónde llevar los aparatos electrónicos en desuso

La Bocina 29 de octubre de 2025
29-aula agronomia

Consecuencias del desfinanciamiento universitario: menos investigadores y menos docentes

La Bocina 29 de octubre de 2025