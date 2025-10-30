All Boys se prepara para la Copa Libertadores de Futsal femenina

El Club Atlético All Boys vivirá un hecho histórico. Por primera vez, la Primera División de Futsal Femenino representará a la institución y a la Argentina en la Copa CONMEBOL Libertadores de Futsal Femenina 2025, el torneo más importante de Sudamérica en la disciplina.

El certamen se desarrollará en Paraguay, del 1 al 8 de noviembre de 2025, y contará con la participación de los diez mejores equipos del continente.

Este logro es el resultado de años de trabajo, crecimiento deportivo y compromiso de un grupo que supo representar los valores de All Boys dentro y fuera de la cancha. Desde Floresta al mundo, el equipo de futsal femenino de nuestra institución buscará escribirá una nueva página dorada en la historia del club.

LAS CONVOCADAS

Las jugadoras que vestirán con orgullo la camiseta blanca y negra en la máxima competencia continental son:

Carolina González.

Ximena Borda.

Yamila Acosta.

Priscila González.

Valentina Naud.

Jazmín Della Vedova.

Agustina González.

Candela Cejas.

Agustina Fabián.

Lara Mansilla.

Luciana Natta.

Rocío Báez.

Ariana Schmid.

Paula D´Aria.

Cuerpo Técnico y Staff:

Directora Técnica: Bárbara Abot.

Ayudante de Campo: Marcos Ferreyro.

Preparador Físico: Franco Chianello.

Entrenador de Arqueras: Sebastián Payer.

Kinesióloga: Valentina Abot.

Médica: Florencia Ferrero.

Psicóloga: Belén Bianchi.

Delegado: Elvio Alberti.

Video Analista: Victoria Rodríguez.

Utilero: Emanuel Menéndez.

Oficial de Medios: Emiliano Cobreros.

Jefe de Delegación: Lucas Alberti.

FIXTURE

All Boys integrará el Grupo B junto a Taboão Magnus (Brasil), Talentos (Colombia), Tigres Futsal (Venezuela) y Deportivo JAP (Perú).

1° Fecha: Libre

Libre 2° Fecha: All Boys vs. Talentos – Domingo 02/11 – 12:00 hs.

All Boys vs. Talentos – Domingo 02/11 – 12:00 hs. 3° Fecha: Tigres Futsal vs. All Boys – Lunes 03/11 – 12:00 hs.

Tigres Futsal vs. All Boys – Lunes 03/11 – 12:00 hs. 4° Fecha: All Boys vs. Deportivo JAP – Martes 04/11 – 12:00 hs.

All Boys vs. Deportivo JAP – Martes 04/11 – 12:00 hs. 5° Fecha: Taboão Magnus vs. All Boys – Miércoles 05/11 – 14:00 hs.

FORMATO DE LA COMPETENCIA

La Copa CONMEBOL Libertadores Futsal Femenina 2025 se disputará en dos fases:

Fase Preliminar (de Grupos)

Fase Final (Semifinales, Final y partidos del 3° al 9° puesto)

La Fase Preliminar contará con 10 equipos, distribuidos en dos grupos de cinco, clasificando a las Semifinales los dos primeros de cada zona.

El Grupo A está conformado por: Club Sport Colonial (Paraguay), Club Víctor Muriel (Bolivia), Deportivo Especializado Formativo PKS Futsal (Colombia), Peñarol (Uruguay) y Universidad de Chile (Chile).

Desde Floresta al continente, nuestras jugadoras representarán el orgullo del barrio y del país en el torneo más importante de América.

