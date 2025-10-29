29 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

29-ate

Cese de tareas y movilización de estatales: un año con los sueldos congelados

La Bocina 29 de octubre de 2025
28-byung-chul-han

“La libertad que promete el neoliberalismo, es sólo una ilusión”

La Bocina 28 de octubre de 2025
28-dia

El sueldo miserable que ofrece una cadena de supermercados

La Bocina 28 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

29-residuos electronicos

Dónde llevar los aparatos electrónicos en desuso

La Bocina 29 de octubre de 2025
29-aula agronomia

Consecuencias del desfinanciamiento universitario: menos investigadores y menos docentes

La Bocina 29 de octubre de 2025
29-festival

Festival en la Plaza del Corralón, en defensa de la educación pública y la memoria

La Bocina 29 de octubre de 2025
29-ate

Cese de tareas y movilización de estatales: un año con los sueldos congelados

La Bocina 29 de octubre de 2025