Festival en la Plaza del Corralón, en defensa de la educación pública y la memoria

Invitamos al festival que realizaremos este próximo sábado 1ro de noviembre a las 15hs en el predio del Corralón de Floresta (Morón 4141, CABA).

En la casona histórica del Corralón funciona desde 2019 la subsede del programa Adultos 2000, un programa socioeducativo clave para que jóvenes y adultxs puedan realizar y terminar sus estudios secundarios.

Adultos 2000 viene sufriendo el ajuste por parte de la actual gestión del GCBA. En 2024 cerraron la sede central del programa, y este año vacían esta subsede quitando al personal de maestranza, encargado de abrir y cerrar el espacio, y al de atención a estudiantes.

La casona histórica es además un Espacio de Memoria conquistado por la Asamblea de Floresta en homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos, Julio Goitía, Néstor Sammartino y Mauricio Silva (sacerdote barrendero), trabajadores de la planta de higiene urbana que funcionaba anteriormente en ese predio, y a Maxi, Cristian y Adrián, asesinados en 2001 por el gatillo fácil.

Todo esto nos motiva a hacer este festival en defensa de nuestro programa, de este espacio y del derecho a la educación de todxs nuestrxs estudiantes.

Defender Adultos 2000 es defender la educación pública y la memoria colectiva.

Lxs esperamos. Se reciben adhesiones: [email protected] , [email protected]

Trabajadorxs Adultos 2000 – Asamblea de Floresta

