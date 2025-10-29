Cese de tareas y movilización de estatales: un año con los sueldos congelados

ATE DEFINE CESE DE TAREAS EN PAMI Y MOVILIZACIÓN EL JUEVES A DESREGULACIÓN!! ESTAMOS SOPORTANDO MÁS DE UN AÑO DE CONGELAMIENTO SALARIAL!!

El último incremento en la obra social de los jubilados lo tuvimos en el mes de octubre del año pasado y fue de un 3,5%.

En estos doce meses se ha deteriorado de manera grave el poder de compra de los ingresos de los trabajadores del instituto.

La última paritaria, más que una propuesta que esté orientada a aliviar las tensiones, pareció una provocación para que el conflicto se agrave.

Esta política de recorte salarial también impacta negativamente en la atención de más de 5 millones de jubilados de todo el país.

Este martes y miércoles habrá cese de tareas desde el mediodía en el organismo, y el jueves a las 12 vamos a movilizar desde la sede central hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

