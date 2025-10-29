29 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

IAP_charla_x

Charla para futuros periodistas, con Angela Lerena, Jairo Straccia y Poli Sabatés

La Bocina 28 de octubre de 2025
28-fantasia para ivan

Última función en Buenos Aires de “Fantasía para Iván”

La Bocina 28 de octubre de 2025
24-ruta de librerias

La Ruta de las Librerías de Barrio pasa por Liniers

La Bocina 27 de octubre de 2025

29-ate

Cese de tareas y movilización de estatales: un año con los sueldos congelados

La Bocina 29 de octubre de 2025
28-orquesta sinfonica

Tchaikovsky sinfónico, en el Palacio Libertad

La Bocina 29 de octubre de 2025
ce5

Lanzan el programa “Comercio cercano”, para cuidar a los alumnos en el trayecto a la escuela

La Bocina 28 de octubre de 2025
