Cuidado con los “Cambia-posnet” La Bocina 10 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/cambia-posnet.mp3 POPURRÍ XL – 10/08/26 Relacionado Vea también... Qué cambia en Whatsapp, con la implementación de los nombres de usuario Estafaban con productos de cuidado personal: detenidos Cuidado con los Uber “truchos”: dos detenidos POSNET PARA TODOS. Negoción para los financistas y el Estado Post navigation Previous: “La ley de desalojos express puede profundizar la crisis social”Next: Más Servicios en Tu Barrio en Parque Chas, Villa Lugano y Chacarita NOTAS RELACIONADAS Quitaron el descuento del 50% para los que usen SUBE, y hagan combinaciones La Bocina 11 de agosto de 2026 Empezó el juicio contra Pity Alvarez, por el asesinato de Cristian Díaz: declararán 70 testigos La Bocina 10 de agosto de 2026 “La ley de desalojos express puede profundizar la crisis social” La Bocina 10 de agosto de 2026