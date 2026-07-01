Qué cambia en Whatsapp, con la implementación de los nombres de usuario

Desde el 29 de junio, WhatsApp comenzó a implementar los nombres de usuario, una de sus actualizaciones más relevantes en los últimos años. Esto permitirá comunicarse sin compartir el número de teléfono.

Cómo reservar tu nombre de usuario

Actualizá la app

Abrí Ajustes / Configuración

Entrá en Cuenta

Seleccioná “Nombre de usuario”

Elegí tu alias y confirmá

⚠️ La función se activa de forma gradual. Si aún no la ves, recibirás una notificación cuando esté disponible.

Tu número de teléfono está vinculado a tu identidad digital. Compartirlo con desconocidos implica riesgos.

El uso de nombres de usuario reduce la exposición y la superficie de ataque.

Importante, esto NO la convierte en una red social:

No hay buscador público de usuarios

Es necesario conocer el @ exacto

Podés agregar una verificación adicional mediante una clave numérica

⚠️ El número sigue siendo requerido para crear la cuenta

Seguridad

Ante nuevas funciones, aumentan los intentos de estafa:

Mensajes falsos de configuración

Enlaces fraudulentos

Suplantaciones de identidad

Si detectás algo sospechoso, utilizá las herramientas de reporte de la app.

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