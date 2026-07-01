Qué cambia en Whatsapp, con la implementación de los nombres de usuario
Desde el 29 de junio, WhatsApp comenzó a implementar los nombres de usuario, una de sus actualizaciones más relevantes en los últimos años. Esto permitirá comunicarse sin compartir el número de teléfono.
Cómo reservar tu nombre de usuario
- Actualizá la app
- Abrí Ajustes / Configuración
- Entrá en Cuenta
- Seleccioná “Nombre de usuario”
- Elegí tu alias y confirmá
⚠️ La función se activa de forma gradual. Si aún no la ves, recibirás una notificación cuando esté disponible.
Tu número de teléfono está vinculado a tu identidad digital. Compartirlo con desconocidos implica riesgos.
El uso de nombres de usuario reduce la exposición y la superficie de ataque.
Importante, esto NO la convierte en una red social:
- No hay buscador público de usuarios
- Es necesario conocer el @ exacto
- Podés agregar una verificación adicional mediante una clave numérica
⚠️ El número sigue siendo requerido para crear la cuenta
Seguridad
Ante nuevas funciones, aumentan los intentos de estafa:
- Mensajes falsos de configuración
- Enlaces fraudulentos
- Suplantaciones de identidad