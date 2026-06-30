“En la Ciudad, hay un desalojo cada 30 horas” La Bocina 30 de junio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/1-desalojo-cada-30-hs-en-caba.mp3 POPURRÍ XL – 30/06/26 Relacionado Post navigation Previous: Celebran el 36° Aniversario del Ballet Folklórico NacionalNext: Hay boom de ventas… de autos de lujo NOTAS RELACIONADAS Hay boom de ventas… de autos de lujo La Bocina 30 de junio de 2026 Crece la morosidad entre las familias: 3 de cada 10 no pudo pagar deudas La Bocina 30 de junio de 2026 “El gobierno de Milei está manejado por el PRO” La Bocina 29 de junio de 2026