Crece la morosidad entre las familias: 3 de cada 10 no pudo pagar deudas

Durante el mes de mayo, el 27,9% de los 20,9 millones de deudores registrados en el sistema presentó irregularidades en sus pagos.

La crisis empeora al mirar lo que ocurre en las provincias, dado que en 12 de las 24 jurisdicciones del país, más del 30% de los deudores totales son morosos. La irregularidad del crédito en las familias alcanzó el 15,3% en este mes.

Con los bancos alcanzó 12,3%, mientras que con billeteras virtuales (Proveedores No Financieros de Crédito) se disparó al 27,9%.

El mapa de la irregularidad del crédito de las familias muestra que las provincias con los niveles más críticos son:

• La Rioja: 22,8% de mora total (17,5% bancaria / 29,4% billeteras virtuales).

• San Luis: 20,1% de mora total (15,0% bancaria / 31,2% billeteras virtuales).

• Catamarca: 20,0% de mora total (16,3% bancaria / 27,4% billeteras virtuales).

• San Juan: 19,8% de mora total (16,2% bancaria / 31,8% billeteras virtuales).

• Santa Cruz: 19,8% de mora total (13,4% bancaria / 31,9% billeteras virtuales).

La Ciudad de Buenos Aires registra 10,1% de morosidad.

Relacionado