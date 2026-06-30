Celebran el 36° Aniversario del Ballet Folklórico Nacional
Con dirección de Glenda Casaretto y subdirección de Fernando Muñoz, el Ballet Folklórico Nacional celebra su 36.° aniversario con una función que reúne adaptaciones de clásicos de la música popular argentina.
Programa
Espulgasueños
Música: A mi compadre, Dúo Nuevo Cuyo / Póngale por las hileras, Los trovadores de Cuyo / Don Agustín, Los arrieros puntanos / Sabores cuyanos, Rodolfo Páez Oro / El correcto, Guitarras cuyanas
Coreografía: Jimena Visetti, Manuel Visetti
Asesoramiento coreográfico: Eduardo Virasoro
A mis viejos
Música: “A mis viejos” (Aníbal Troilo)
Coreografía: Natalia Turelli, Cesar Peral, Soledad Buss y Juan Paulo Horvath
Asistencia artística: Eduardo Virasoro
Rezonga Bandoneón (estreno noviembre 2025)
Fragmentos: Quejas de bandoneón (Sexteto Mayor) / Zita (Astor Piazzolla) / Quejas de Bandoneón (Osvaldo Pugliese) / Bandoneón (Astor Piazzolla)
Coreografía: Natalia Turelli, Cesar Peral, Soledad Buss y Juan Paulo Horvath
Asistencia artística: Eduardo Virasoro
Diseño y realización de vestuario femenino: María Ontiveros
Buenos Aires adiós
Música: “Buenos Aires me voy” (Alfredo Ábalos y Rubén Juárez)
Coreografía: Jimena Visetti, Manuel Visetti
Estampas del Litoral
“La calandria”
Música: “Madrecita” (Antonio Tarragó Ros)
Coreografía: Gabriela Ávalos
“Raíz Litoral”
Música: Trío Cocomarola y Raúl Barboza
Coreografía: Soledad Diz y Alfredo Ribalta
Asistencia coreográfica: Eduardo Virasoro
Diseño y realización de vestuario femenino: María Ontiveros
Homenaje al Ballet Folklórico Nacional
Juegos pampeanos y Malambo
Música: Oscar Cardozo Ocampo
Coreografía: Norma Viola y Santiago Ayala
Retiro de entradas
La actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere retiro de entradas. Las entradas –hasta dos por persona– se entregan en Boletería (mostradores del Hall central) desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala.
Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: [email protected]