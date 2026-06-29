Argentina Campeón Mundial de Beach Voley La Bocina 29 de junio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/campeonas-de-beach-voley-bonadeo.mp3 POPURRÍ XL – 29/06/26 Relacionado Post navigation Previous: Nueva Asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 10Next: “El gobierno de Milei está manejado por el PRO” NOTAS RELACIONADAS “El gobierno de Milei está manejado por el PRO” La Bocina 29 de junio de 2026 “A Adorni lo echamos los argentinos, hartos de la mentira y el engaño” La Bocina 28 de junio de 2026 Adorni deja su cargo: Diego Santilli será jefe de Gabinete La Bocina 27 de junio de 2026