Ciclo “Miradas Argentinas” en Cine York

MIRADAS ARGENTINAS

Del 2 al 17 de julio – Domingos 18 y 20.30 hs

CINE YORK

(Juan Bautista Alberdi 895, Olivos)

*Entrada no arancelada. Acceso por orden de llegada. Capacidad limitada*

“Miradas argentinas” reúne películas que, desde registros y géneros muy distintos, exploran algunas de las preguntas centrales de la experiencia argentina: la memoria, la identidad y los modos en que construimos nuestros relatos colectivos. El ciclo comienza con la proyección en 35 mm de 76 89 03, de Flavio Nardini y Cristian Bernard, junto a 76 89 23, de Federico Benoit, un diálogo cinematográfico que conecta pasado y presente. También integran la programación El último viaje a la China, sensible acercamiento de Alejandro Maci a la figura de China Zorrilla, y Pensamiento lateral, thriller psicológico de Mariano Hueter que confirma la vitalidad del género en el cine local.

Como foco especial, el ciclo presenta las tres películas de Milagros Mumenthaler: Abrir puertas y ventanas, La idea de un lago y Las corrientes. Vista en conjunto, la trilogía permite recorrer la evolución de una de las voces más singulares y reconocidas del cine argentino contemporáneo, cuya obra ha sabido convertir la intimidad, los vínculos familiares y el paso del tiempo en una experiencia cinematográfica de alcance universal.

JUEVES 02/07

18 hs

76 89 03

Dir. Flavio Nardini y Cristian Bernar

Sinopsis: La película cuenta la historia de tres amigos y su sueño en común, a lo largo de tres momentos históricos claves de la Argentina.

Flavio Nardini y Cristian Bernard crearon hace más de 25 años un clásico maldito y no tanto. Hoy film de culto, 76 89 03 construyó su propio camino, dando la espalda a otros modos del cine y siendo pura en sus instintos, sus enojos, su idea de un cine siempre en movimiento. El paso del tiempo confirmó que su mirada de los años 90 no solo era dueña de rayos X si no también de un aviso de lo que vendría.

*La película será proyectada en 35 mm*

20:30 hs

76 89 23

Dir. Federico Benoit

Sinopsis: Documental que homenajea a 76 89 03, película controversial del año 2000. Diversos testimonios enriquecen la historia desde un punto de vista analítico socio político cultural y económico a través de momentos claves en Argentina llegando a un presente en donde la cultura se encuentra cuestionada, censurada, atacada y perseguida.

El documental 76 89 23 explora la manera en que las imágenes sobreviven al paso del tiempo y lo hace desde una película que hoy es un clásico, pero que empezó su vida a los tumbos. A partir del encuentro entre distintas generaciones de cineastas, Benoit se adentra en los rastros que dejan las obras culturales y en cómo cada época vuelve a mirar su pasado desde nuevas preguntas. Entre archivos, testimonios y fragmentos de la original, se construye un recorrido sobre la transformación de las miradas y las formas de representar una sociedad en constante cambio. Además, claro, de una celebración de 76 89 03.

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SÁBADO 04/07

18 hs

Las corrientes

Dir. Milagros Mumenthaler

Sinopsis: En la cima de su carrera, Lina, una profesional de la moda, de 34 años, se deja llevar por un impulso repentino después de recibir un prestigioso premio en Suiza. De vuelta en Buenos Aires, no dice nada sobre lo sucedido pero algo en ella cambia.

Con Las corrientes, Milagros Mumenthaler propone un retrato inquietante, enamorado de Alfred Hitchcock, del thriller cotidiano dotado de belleza sólo posible en el cine. Aquí una mujer que comienza a sentirse extraña dentro de su propia vida. A través de una narración elíptica y sensorial, la película se adentra en los temores, recuerdos y percepciones que desordenan su mundo cotidiano. El film se mueve entre lo íntimo y lo psicológico, construyendo una experiencia tan elegante como perturbadora. Una exploración sobre la identidad y la fragilidad del equilibrio personal.

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DOMINGO 5/07

18 hs

El último viaje a la China

Dir. Alejandro Maci

Sinopsis: Soledad Silveyra emprende un viaje al pasado. En su memoria resuena el jazz de sus invenciones, las giras en autos rotosos y la valentía de un ser irrepetible que se las ingenió para avanzar entre obstáculos, amenazas y proscripciones. Este relato es un apunte de época. El diario de China Zorrilla, una mujer que contribuyó a un cambio en la mirada. Y abrió la puerta para las que vinieron después.

Desde una conversación sentida, cálida, rebosante de recuerdos que merecían estar en una pantalla, el documental recorre la vida y la trayectoria de la inolvidable actriz uruguaya China Zorrilla, una de las figuras más queridas del teatro, el cine y la televisión rioplatense. Relato a relato, se reconstruye cándidamente el legado de una artista cuya personalidad, talento y sentido del humor la convirtieron en un ícono cultural. Un retrato cercano de una mujer que trascendió generaciones y fronteras.

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VIERNES 12/07

FOCO Milagros Mumenthaler

16 hs

Abrir puertas y ventanas

Dir. Milagros Mumenthaler

Sinopsis: La película nos cuenta una pérdida dentro de otra dentro de otra. Marina (21), Sofía (20) y Violeta (18) son hermanas y viven en una casona en la que falta Alicia, la abuela que murió hace poco y que seguramente dedicó buena parte de su vida a tapar otros huecos, a disimular otras ausencias.

Con Abrir puertas y ventanas, Milagros Mumenthaler construye un delicado retrato sobre la intimidad, el duelo y el paso hacia la vida adulta. Un verano de tiempo suspendido en una casa llena de recuerdos. Ese momento donde cada gesto cotidiano revela emociones con contundencia de bomba nuclear. En su primer largo, Mumenthaler transforma lo mínimo en una experiencia profundamente sensible para entender mientras las cosas se abren y cierran como el tiempo lentamente empieza a moverse aunque no queramos.

18 hs

La idea de un lago

Dir. Milagros Mumenthaler

*Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil

Sinopsis: Inspirada libremente en el libro Pozo de aire de Guadalupe Gaona. Inés, una fotógrafa, está decidida a terminar su nuevo libro antes de que nazca su hijo. La memoria, los recuerdos y este trabajo fotográfico nos llevan, una y otra vez, a un mismo lugar: su casa familiar en el sur de Argentina.

En La idea de un lago, Milagros Mumenthaler entrelaza memoria, fotografía y paisaje para explorar la herida íntima que deja una desaparición. A partir de los recuerdos fragmentados de su protagonista, la película construye un relato donde pasado y presente se confunden, como si la memoria avanzara en espirales. La historia personal se abre así hacia una dimensión colectiva ligada a la historia argentina. Un film sensible sobre cómo las imágenes intentan llenar los vacíos del tiempo.

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VIERNES 17/07

18 hs

Pensamiento lateral

Dir. Mariano Hueter

Sinopsis: La película sigue a Julia, una psicóloga secuestrada por criminales. Para sobrevivir, invierte los roles y comienza a tratar a sus captores como pacientes, sumergiéndose en sus mentes para encontrar una salida

Pensamiento lateral es un thriller, de esos que convierten el encierro en un territorio de incertidumbre permanente, que viven de la tensión sin luz solar. Cuando una profesional (Itziar Ituño, de La casa de papel) acostumbrada a interpretar el comportamiento ajeno queda atrapada en una situación extrema, descubre que la observación puede ser tan poderosa como la fuerza. De esa premisa casi del cine clásico (o de los años 90 -ay, thriller-), nace una puesta en escena austera y una tensión que crece escena tras escena: la película explora los límites de “las películas de encierro”.