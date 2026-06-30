DANIEL MELINGO. Tango, rock’n roll y saxo

Se fue de gira el queridísimo Dany Melingo. El dolor y la nostalgia empiezan a hacer girar los recuerdos. Muchos, muchísimos recitales de Los Twist, incluído el de la despedida en La Capilla, con Charly como invitado especial.

Melingo fue protagonista durante aquella renovación del rock nacional, que inició García en el ’83, con Clics Modernos. Allí estaba Melingo con su saxo. Ya era parte de Los Abuelos de la Nada versión 80’s, y pronto se consagró con Los Twist, desde aquel mítico disco “grabado en 29 horas y media”: “La dicha en movimiento”.

Seguí a Los Twist todo lo que pude. A Melingo le perdí el rastro (creo que anduvo por España), y lo reencontré cantando tangos, con un estilo inédito para el género. Cuando lo ví en el Linyera, me impactó, era uno de ellos: flaco, desgarbado, despreocupado por las cosas materiales. Había entendido el espíritu del personaje, y lo interpretaba a la perfección.

La muerte lo sorprendió preparando la presentación del reestreno de “Tangos bajos“, en el que participaron Pity Álvarez, Fito Páez, Andrés Calamaro, Pablo Lescano, Juli Laso y Maxi Prietto, entre otros.

Gracias por tu Arte, queridísimo Dany Melingo!

Claudio Serrentino

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