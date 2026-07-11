ANTONIO UBALDO RATTIN. Dueño de la 5 de Boca

Antonio Ubaldo Rattin no sólo es ídolo de Boca. Es el sinónimo de la garra boquense, un ícono del club de la Ribera que tiene un gran handicap sobre todos los demás ídolos: es de los poquísimos que jugó sólo en Boca, durante toda su carrera profesional.

Nació el 16 de mayo de 1937 en Tigre, provincia de Buenos Aires. Llegó a Boca en 1955 y debutó al año siguiente, en 1956, con apenas 19 años.

En una isla del Tigre vivía con su familia. “Mi primer cuadro de Boca me lo gané remando. Vivía en una isla en el delta de Tigre, tendría 10 años, y un señor me dijo que si le hacía la mudanza, me regalaba el cuadro de Boca que tenía. Era una lámina de un Boca de los 40, un cuadro hermoso, con vidrio. Vino con una canoa grande y entró a cargar los muebles. Era un viaje de 7 u 8 kilómetros, remaba yo solo… pero el cuadro de Boca valía el esfuerzo, ¡qué emoción!”

El “Rata” imponía su presencia en el medio campo. Medía 1,90. Su sola cercanía “apichonaba” a los rivales. Fue su entrega total, sin condiciones, la que llevó a la hinchada xeneize a definirlo como “el alma de Boca”.

Jugó, peleó, lució e hizo goles en etapas gloriosas y otras, no tanto. Estuvo aquella tarde inolvidable, cuando Roma le atajó el penal a Delem. Fue campeón con Boca en varias temporadas: 1962, 1964, 1965, 1969 y Copa Argentina 1969. En la Selección, ganó la Copa de las Naciones marcando a un tal Pelé (con quien firmó un pacto “de no agresión“…). Fue el capitán y símbolo de la Selección durante el Mundial jugado en Inglaterra, cuando el árbitro lo echó y el “Rata” se burló de la realeza local.

Rattin pertenece a esa generación dorada de Boca: Roma, Marzolini, Rojitas, el Peruano Meléndez, el Tanque Rojas, el Beto Menéndez. Jugadorazos que le han dado grandes alegrías a los simpatizantes boquenses.

Forma parte de un selecto grupo de jugadores que sólo jugaron para un club: Rattin, Natalio Agustín Pescia, Ricardo Enrique Bochini, Miguel Ángel Russo, Reinaldo Merlo Guillermo Daniel Ríos y Ariel Ricardo Cafferata, son los únicos futbolistas que desarrollaron toda su carrera en un solo club en el fútbol argentino.

Tengo mis años, he visto a grandísimos jugadores de fútbol en todas las épocas, pero sólo tengo una camiseta en casa: la número 5 de Rattin. Gracias “Rata”, por tu fútbol, tu entrega, tu amor a Boca!!!

Claudio Serrentino

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