Al menos 19 afectados, por incendio en un edificio de Caballito

Al menos 19 personas debieron ser asistidas por el SAME tras producirse un incendio en un departamento ubicado en el segundo piso de un edificio del barrio porteño de Caballito.

El siniestro ocurrió en un inmueble situado en la calle Rosario 160, entre Doblas y El Maestro, donde asistieron cuatro dotaciones de Bomberos y médicos del SAME que debieron trasladar a nueve personas a los hospitales Durand, Álvarez, Penna y Fernández.

Entre los derivados hay un masculino que sufrió un paro cardiorrespiratorio, mientras que los otros ocho pacientes fueron por inhalación de humo.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en el lugar también arribó personal policial y la zona estuvo cortada al tránsito.

En tanto, por el momento no trascendieron las causas que originaron el fuego, el cual ya fue controlado.

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