Por Milei, la Virgen Generala no pudo estar en la vigilia del 9 de Julio

Multitudinaria “Vigilia por la Identidad” en Plaza de Mayo

Vigilia por la Identidad, con “50 Gargantas” alrededor de la Pirámide de Mayo

Vigilia por la versión fílmica de El Eternauta

Un profesor del "Santísima Virgen Niña" entregó a sus alumnos un pen drive con fotos de él, desnudo