Por Milei, la Virgen Generala no pudo estar en la vigilia del 9 de Julio La Bocina 9 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/virgen-generala-no-pudo-estar-en-vigilia.mp3 POPURRÍ XL – 09/07/26 Relacionado Vea también... Multitudinaria “Vigilia por la Identidad” en Plaza de Mayo Vigilia por la Identidad, con “50 Gargantas” alrededor de la Pirámide de Mayo Vigilia por la versión fílmica de El Eternauta Un profesor del "Santísima Virgen Niña" entregó a sus alumnos un pen drive con fotos de él, desnudo Post navigation Previous: “A Esperando la carroza, los cines la boicoteaban”Next: La fecha del próximo Tour Carrocero por Versalles NOTAS RELACIONADAS “A Esperando la carroza, los cines la boicoteaban” La Bocina 9 de julio de 2026 La inflación CABA en junio fue de 1,8%; acumula 16% en 2026 La Bocina 8 de julio de 2026 Trabajadores de Radio Nacional venden fruta para subsistir La Bocina 8 de julio de 2026