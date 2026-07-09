“A Esperando la carroza, los cines la boicoteaban” La Bocina 9 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/a-esperando-la-carroza-la-boicotearon-monica-villa.mp3 POPURRÍ XL – 09/07/26 Relacionado Vea también... Presentaron en Versalles el libro sobre “Esperando la carroza” Presentan en Versalles un libro sobre “Esperando la carroza” La Ciudad celebra los 40 años de “Esperando la carroza” “Esperando la carroza” en Monte Castro, con un fin solidario Post navigation Previous: 9 DE JULIO DE 1816. Belgrano, el Príncipe Inca y la Casa de TucumánNext: Por Milei, la Virgen Generala no pudo estar en la vigilia del 9 de Julio NOTAS RELACIONADAS Por Milei, la Virgen Generala no pudo estar en la vigilia del 9 de Julio La Bocina 9 de julio de 2026 La inflación CABA en junio fue de 1,8%; acumula 16% en 2026 La Bocina 8 de julio de 2026 Trabajadores de Radio Nacional venden fruta para subsistir La Bocina 8 de julio de 2026