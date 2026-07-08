La inflación CABA en junio fue de 1,8%; acumula 16% en 2026

La inflación de junio en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8 por ciento, y acumuló un avance del 16% en el primer semestre del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,6% en el sexto mes del año, 0,5 puntos porcentuales por debajo de mayo (33,1%).

La inflación en territorio porteño quebró el 2% después de nueve meses, ya que el último dato por debajo de ese umbral fue en agosto del 2025 cuando marcó 1,6%.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de junio respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que en conjunto aportaron 1,40 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Entre dichos aumentos se destaca la desaceleración de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que marcó un alza del 1,6%, quedando 0,2 puntos porcentuales por debajo del índice general y 1,2 puntos abajo del registro de mayo (2,8%).

El análisis del instituto porteño reveló que “al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (5,9%), Pan y cereales (2,0%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,7%)”.

La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 2,0% en junio, destacándose las alzas en las cuotas de la medicina prepaga, en el boleto de colectivo urbano y en las tarifas residenciales del servicio de suministro de agua. A nivel interanual, trepó 40,4%.

A su vez, los bienes y servicios Estacionales promediaron una suba de 0,1%, principalmente por los incrementos en los precios de las verduras, que fueron contrarrestados por las caídas en los valores de las prendas de vestir, de los pasajes aéreos y de los paquetes turísticos. En términos interanuales, se desaceleró hasta 18,3%.

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