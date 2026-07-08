Paro y marcha, ante el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica

ATE DEFINIÓ UN PARO CON CARAVANA A LA CNEA MAÑANA A LAS 9:30!!

Lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo. Todos los Estados desarrollados invierten en CIENCIA y TECNOLOGÍA, además, planifican su ENERGÍA NUCLEAR, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de CIENTÍFICOS y TÉCNICOS altamente especializados.

El VACIAMIENTO y el DESMANTELAMIENTO de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de los centros atómicos es una política pública de Milei que forma parte de la entrega de nuestro país a un imperio en decadencia como es Estados Unidos.

Los despidos masivos e ilegales que intenta el Gobierno PARALIZAN ÁREAS CLAVES DEL ORGANISMO y se traducen en un perjuicio para toda la sociedad.

También hay que decir que la CNEA no genera pérdidas. Por el contrario, ES SUPERAVITARIA. No existe ninguna argumentación valedera que justifique este recorte que impulsa el Gobierno.

Exigimos la inmediata reincorporación de los trabajadores y hacemos responsables al Poder Ejecutivo por el crecimiento del conflicto.

Rodolfo Aguiar

Secretario General de ATE

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