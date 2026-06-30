Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) realizaron un ruidazo en la puerta del organismo.

El objetivo es denunciar que las autoridades del INTI decidieron cerrarlo dos días de la semana pasada sin mediar ningún motivo ni explicación, dispensaron de asistir al personal de todo el país y clausuraron el ingreso del Parque Tecnológico Miguelete.

La actividad es convocada por la Multisectorial del organismo, quienes describieron este cierre como “un lockout«, es decir, que se dio dispensa obligatoria a todos los trabajadores y trabajadoras del organismo en todas las sedes del país. Además, permaneció cerrado, cerrada la sede central, impidiendo el ingreso no solo de empleados, sino también de usuarios y usuarias.

La integrante de la Multisectorial del INTI Giselle Santana, explicó la situación: «Nos resulta una medida absolutamente arbitraria, autoritaria, reñida con los derechos democráticos y con las obligaciones de los funcionarios públicos. Las autoridades del INTI no pueden manejarse como si el organismo fuera su casa y cerrarlo y tirar la llave».

También existe la amenaza de 780 despidos que fueron anunciados por su presidente pero que aún no se concretaron porque continúa vigente la medida cautelar que ATE Nacional interpuso a fines de mayo.

Al respecto, Santana afirmó que «el objetivo político del gobierno es cerrar el INTI y vienen haciéndolo con estos ensayos de cierre sin ninguna explicación ni ningún motivo que se haga público como correspondería».

Fuente: Agencia Farco

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