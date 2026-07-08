Cáritas Argentina le responde al jefe de Gobierno, Jorge Macri La Bocina 8 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/mons-roberto-alvarez-vice-caritas-responde-a-jorge-macri.mp3 POPURRÍ XL – 08/07/26 Relacionado Vea también... Renunció Grindetti, el jefe de Gabinete de Jorge Macri Jorge Macri en la escuela “Jorge Donn”; estaría lista para 2024 Asumió Jorge Macri como Jefe de Gobierno Santoro renunció al ballotage; Jorge Macri, nuevo jefe de gobierno Post navigation Previous: “Manuelita, mi casa es el mundo” en el Teatro RegioNext: Trabajadores de Radio Nacional venden fruta para subsistir NOTAS RELACIONADAS En mayo, una familia necesitó un palo y medio para no ser pobre La Bocina 11 de junio de 2026 Más de un millón de personas se despiden del Indio; el velatorio seguiría hasta el martes La Bocina 7 de junio de 2026 CAME: “La reforma tributaria que Argentina necesita, no es la que pide el FMI” La Bocina 1 de junio de 2026