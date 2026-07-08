El Museo Saavedra celebra el 9 de Julio, con actividades para toda la familia

El Museo Histórico Saavedra realizará el jueves 9 de julio, en su sede de Crisólogo Larralde 6309, una jornada especial de actividades para que los chicos, las familias y los vecinos participen en la celebración de una de las fechas más significativas de la historia argentina.

A través de una programación pensada para todas las edades —que combinará historia, juego, arte y creación—, la propuesta buscará acercar nuevas miradas sobre los ideales de libertad y soberanía que dieron origen a la nación, promoviendo espacios de encuentro, participación y reflexión colectiva.

Con actividades educativas, recreativas y culturales desarrolladas en los jardines y salas del museo, la jornada invitará a redescubrir el patrimonio desde una experiencia participativa, poniendo en diálogo el pasado y el presente para que el público participante se pueda preguntar qué significa hoy construir comunidad, ejercer la ciudadanía y fortalecer los valores que unen a los argentinos.

La entrada será libre y sin costo. Las actividades se suspenden por lluvia.

Programación

Show de danzas folklóricas argentinas

A las 14 h

El taller de Producción de Danzas Folclóricas Argentinas del Centro Cultural Alfonsina Storni, perteneciente al Programa Cultural en Barrios, presentará El casi cuyano, una intervención de danzas de la región de Cuyo.

Para público general.

Taller: Fragmentos de nuestra bandera

De 14 a 17 h

Taller de armado de banderas con la técnica de mosaico.

Para niños a partir de 5 años, acompañados por un adulto.

Taller: Patria a la carta

De 14 a 17 h

Un espacio de juegos de mesa que invitará a descubrir detalles del proceso de Independencia de forma lúdica, intercambiando saberes y jugando a imaginar escenarios alternativos.

Para niños a partir de 5 años, acompañados por un adulto.

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