Trabajadores de Radio Nacional venden fruta para subsistir La Bocina 8 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/trabajadores-de-radio-nacional-venden-verduras.mp3 POPURRÍ XL – 08/07/26 Relacionado Vea también... Caen las ventas en súper, autoservicios y mayoristas; venden 15% menos que en 2023 INDEC: casi 40% de los hogares argentinos consume sus ahorros para subsistir Valentina Bassi: “la ley de emergencia en discapacidad es para subsistir” CORONAVIRUS. Los fotógrafos reclaman ayuda para poder subsistir Post navigation Previous: Cáritas Argentina le responde al jefe de Gobierno, Jorge MacriNext: La inflación CABA en junio fue de 1,8%; acumula 16% en 2026 NOTAS RELACIONADAS La inflación CABA en junio fue de 1,8%; acumula 16% en 2026 La Bocina 8 de julio de 2026 Paro y marcha, ante el vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica La Bocina 8 de julio de 2026 Los nacimientos en Argentina cayeron 47% en 10 años La Bocina 8 de julio de 2026