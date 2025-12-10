Pese a la baja del consumo, la inflación CABA en noviembre fue de 2,4%

El índice de precios al consumidor (IPC) en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,4% pese a la baja del consumo, según datos oficiales.

El aumento estuvo marcado por el encarecimiento de carnes y frutas, dos rubros que vienen tirando para arriba desde hace varios meses. Con este registro, la inflación acumulada en los primeros once meses del año llega al 28,3%, y el avance interanual se estira al 32,6%.

Después del piso de 1,6% que se vio en agosto, el ritmo inflacionario volvió a acelerarse: 2,2% en septiembre, 2,3% en octubre y ahora 2,4% en noviembre. En alimentos, los mayores aumentos estuvieron en carnes y derivados (4,5%), frutas (6,8%), azúcar (3,2%) y aceites y grasas (2,9%). En contraste, verduras y legumbres mostraron un retroceso del 5,1%, amortiguando un poco el impacto.

