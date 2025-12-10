Lo importado arruina el trabajo nacional; encima, es más caro La Bocina 10 de diciembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/12/pomelos-chilenos.mp3 POPURRÍ XL – 10/12/25 Relacionado Continue Reading Previous: Un ex libertario amplía la denuncia por corrupción en la ANDISNext: Pese a la baja del consumo, la inflación CABA en noviembre fue de 2,4% NOTAS RELACIONADAS Pese a la baja del consumo, la inflación CABA en noviembre fue de 2,4% La Bocina 10 de diciembre de 2025 Un ex libertario amplía la denuncia por corrupción en la ANDIS La Bocina 10 de diciembre de 2025 “Milei prometió bajar impuestos, pero en realidad los subió” La Bocina 9 de diciembre de 2025