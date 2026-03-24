Multitudinaria “Vigilia por la Identidad” en Plaza de Mayo

Algunas postales de esta jornada de Memoria, Verdad y Justicia en la previa del recuerdo por los 50 años del Golpe de Estado. Acá en Plaza de Mayo, hasta las 00hs, #VigiliaXlaIdentidad #NuncaMás pic.twitter.com/TH1SkXrSwO

“Decidí creer en esta historia, porque creo en la Memoria, la Verdad y la Justicia” 🗣️

A 50 años del golpe cívico-militar, Ian Moche participó de la Vigilia por la Identidad y dejó un mensaje: “Que cuenten la verdad y los hechos como realmente ocurrieron”.

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— El Destape (@eldestapeweb) March 23, 2026