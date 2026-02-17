Le robaron al guitarrista “Alambre” González, en su departamento de Caballito

El músico Daniel “Alambre” González, reconocido guitarrista de blues y rock, denunció haber sido víctima este domingo de un brutal robo en su departamento en el barrio porteño de Caballito.

González expuso que el domingo pasado, dos delincuentes le robaron pertenencias y dinero en su departamento sobre la avenida Avellaneda al 100, Caballito.

El guitarrista señaló que cuando ingresaba a su edificio se le aproximaron un hombre y una mujer, quienes habrían simulado ser inquilinos, por lo que les permitió el acceso.

Aun así, dentro del ascensor, fue amenazado y obligado a ingresar a su departamento para concretar el robo. En el parte policial se destaca que los ladrones le sustrajeron dos guitarras eléctricas, pedales y dinero en efectivo.

En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, a cargo de Marcelo Ruilopez.

Por el momento ninguno de los acusados fue detenido y son buscados mediante cámaras de seguridad y tareas investigativas.

CONVOCATORIA PARA AYUDARLO

El ambiente del rock pronto organizó una colecta para ayudar a “Alambre” González, a superar el mal trance.

Al querido #AlambreGonzalez (uno de los mejores violeros que tenemos ) lo robaron-golpearon , horrible todo y estamos tratando de ayudarlo. pic.twitter.com/firDLSuuY3 — Andrea Julia Alvarez 🥁 (@AndreaAlvarezAA) February 15, 2026

Relacionado