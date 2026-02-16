La CGT convoca a un paro general, el día que se debata la reforma laboral

La CGT convocó a un paro general sin movilización, el día que se realice el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Adhieren los gremios del transporte y de la energía.

El miércoles habrá conferencia de prensa para explicar los alcances de la medida. La CGT priorizó mostrar la contundencia de una medida de fuerza sin transporte, y con impacto en la energía. No habría movilización por las dificultades para trasladarse, y para evitar el show represivo de Bullrich.

Será una Huelga General Nacional el día que se trate el proyecto pero sin movilización contra la la Reforma Laboral libertaria que esta semana se tratará en la Cámara Baja y que la semana pasada tuvo su media sanción en el Senado de la Nación.

«Tenemos que volver a mostrar la imagen de las ciudades vacías», le dijo a InfoGremiales una de las voces más potentes de la CGT.

La idea logró alinear a los estratégicos gremios del transporte y hasta consiguió un guiño de la aceitosa UTA, que viene jugando líbero y en múltiples oportunidades salió a desgastar a la propia central obrera. Incluso se habla de la participación de los petroleros y de los gremios de la Energía paralizando las refinerías.

No movilizar sería por dos razones. Por un lado por los problemas de encarar una protesta de esas características sin transporte y sin una fecha definida, porque en definitiva el día va a depender de los tiempos legislativos. Y por otro lado para evitar el show represivo de Patricia Bullrich que utiliza esas imágenes «montadas» como forma de campaña.

En paralelo continúan las negociaciones con diputados de los bloques dialoguistas para tratar de aplicar cabios a la reforma que el Gobierno ya da como un hecho.

El miércoles a las 11, en tanto, la CGT brindará una conferencia de prensa en la sede de Azopardo para ampliar declaraciones y dar la posición oficial de la central obrera.

Fuente: Infogremiales

Relacionado