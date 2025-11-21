Gran corte de tránsito en Ferro, por recital de Miranda! La Bocina 21 de noviembre de 2025 Debido al recital de Miranda! en el estadio de Ferro Carril Oeste, desde las 8hs del sábado 22/11 hasta las 12hs del lunes 24/11 se verán afectadas varias calles del barrio de Caballito. Relacionado Continue Reading Previous: “7 Perlas sobre el diván” recibirán La Orden del Buzón NOTAS RELACIONADAS El tranvía 291 “El Peregrino”, salió a festejar el Día de la Primavera La Bocina 21 de septiembre de 2025 La Feria “Nuevos Sabores” llega al Parque Rivadavia La Bocina 19 de junio de 2025 Empezó la restauración del monumento a Simón Bolívar, en Parque Rivadavia La Bocina 12 de junio de 2025