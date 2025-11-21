La obra “7 Perlas sobre el diván“ recibirán “LA ORDEN DEL BUZÓN” por este musical de tangos contemporáneos que cuenta y canta situaciones de la vida, desde una visión femenina y actual.

Escrita por Marta Pizzo e interpretada por la autora, y las cantantes y actrices Luján Vera, Alejandra Palermo, Gloria Guerra, Vivi Verri, Fernanda Vega, Sandra Chebriau y Silvina Mathieu, serán distinguidas con La Orden del Buzón, el próximo miércoles 26 de Noviembre a las 19, en Taconeando, Balcarce 725.

Relacionado