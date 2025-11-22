“El gobierno de Miei ejerce crueldad pornográfica contra discapacitados”

La actriz, y madre de una persona con discapacidad, Julieta Díaz reveló que se “frenó” un recurso de amparo en la ciudad bonaerense de Campana, donde se solicitaban las prestaciones correspondientes del programa Incluir Salud y sostuvo que detrás del conflicto, se encuentran los funcionarios del Gobierno de Javier Milei, a quienes señaló por ejercer una “crueldad pornográfica”.

A través de redes sociales, la artista inició: “El caso ANDIS, todas las coimas y el dinero que fue encontrado, en efectivo, en la casa de uno de estos personajes que le robó el dinero de los medicamentos a las personas con discapacidad, sobre todo de Incluir Salud, que son las personas más pobres del país que no tienen obra social o prepaga para poder cubrir sus remedios”.

“A esas personas les robaron y se rieron de ellos, mientras nos decían en la cara y, cuando ganaban las elecciones, que ‘no había plata’ y que había que hacer un esfuercito más. Los mismos en el poder son los que además, ahora, frenaron el amparo colectivo en Campana”, continuó en línea.

Respecto a la medida, explicó: “El amparo colectivo en Campana, de personas con discapacidad y familiares, avanzaba muchísimo con un juez muy honesto, que defendía las cosas como se debe, pero personas del mismo ámbito y gobierno, lo frenaron para aplazar la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que está promulgada y lista para ser avanzada”.

“Nos dijeron que no había plata, la robaron y le robaron a las personas más vulnerables del país. Después de que ese caso salió a la luz, en una especie de crueldad pornográfica que ejerce este gobierno, frenaron el amparo a la vista de todos”, apuntó.

