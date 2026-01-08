Las obras para que el Trambus llegue a Caballito

La Ciudad de Buenos Aires continúa impulsando su plan de movilidad 100% sustentable para transformar la experiencia de viaje de miles de vecinos. El Gobierno de la Ciudad sigue expandiendo la red del Sistema TramBus, un proyecto que busca impulsar la movilidad hacia un modelo más limpio, eficiente y conectado.

En este contexto, durante el mes de enero se dio inicio a un nuevo y estratégico frente de obra en el barrio de Caballito, específicamente sobre las avenidas Rivadavia y Acoyte. Estos trabajos son fundamentales para optimizar la fluidez del tránsito en uno de los nodos comerciales y de trasbordo más importantes de la Ciudad.

as mejoras en el corazón de Caballito que se llevarán adelante incluyen la repavimentación de carriles, tanto centrales como lentos, para garantizar una calzada resistente y segura. Además, se instalarán nuevos paradores laterales en puntos clave para organizar el ascenso y descenso de pasajeros.

Entre las intervenciones destacadas en la zona se encuentran:

Repavimentación de carriles centrales : en Acoyte (entre Neuquén y Rivadavia) y José María Moreno (entre Rosario y Formosa).

: en Acoyte (entre Neuquén y Rivadavia) y José María Moreno (entre Rosario y Formosa). Repavimentación de carriles laterales : en Av. Rivadavia (entre Yatay y Acoyte).

: en Av. Rivadavia (entre Yatay y Acoyte). Instalación de paradores laterales: en Av. Rivadavia (entre Ambrosetti y José M. Moreno), en Av. Rivadavia (entre Campichuelo y Balcarce) y en Av. Acoyte (tramos Vallese-Díaz Vélez y Avellaneda-Aranguren).

El despliegue del TramBus no se detiene en Caballito. Actualmente, se mantienen activos los trabajos en otras avenidas importantes como la Av. La Plata (con la construcción de paradores centrales entre Balbastro y Av. Caseros) y la Av. Honorio Pueyrredón, donde también se avanza con infraestructura de paradores centrales para mejorar la conectividad entre mejorar la conectividad entre el norte y sur de la Ciudad.

Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura se informó que se seguirán abriendo nuevos frentes de obra de manera progresiva. Los vecinos pueden consultar el mapa actualizado de cortes y desvíos en el sitio oficial del GCBA, donde se detalla cada etapa del proyecto que busca una Ciudad más conectada y accesible para todos.

