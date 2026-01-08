El gobierno porteño desalojó al único centro de reciclado textil de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad desalojó a 200 recicladores urbanos de un predio en bajo autopista en Parque Avellaneda, que el propio estado local les había asignado hace más de 15 años.

Al respecto, la legisladora Mariana González afirmó que “es mentira que es una ocupación ilegal: forma parte del sistema formal de reciclado de la Ciudad. Es el único circuito de recuperación de textiles de todo CABA”.

Hace meses que la cooperativa Amanecer de los Cartoneros vienen dialogando con las autoridades para encontrar una locación alternativa para el predio, con el fin de evitar molestias por ruidos de camiones, y otras cuestiones, a los vecinos. En el último tiempo, el gobierno porteño cerró unilateralmente la conversaión.

“Este desalojo se suma a otras acciones que destruyen la única política pública de recuperación de desechos textiles, como el abandono del Centro Verde Barracas, que se incendió por desidia del GCBA y nunca fue reconstruido. Quieren destruir la política de reciclado de la Ciudad“, denuncia la legisladora.

“La ciudad está cada vez peor y atacás a los únicos que la limpian de verdad? Los cartoneros reciclan más de 400 toneladas de material por dia. No te importan las personas ni el medio ambiente“, dijo.

Relacionado