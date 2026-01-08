8 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

08-obras acoyte

Las obras para que el Trambus llegue a Caballito

La Bocina 8 de enero de 2026
24-tarjetas

En la Ciudad, la única economía que crece, es la de los prestamistas

La Bocina 7 de enero de 2026
02-nafta

El impuesto a los combustibles no se usa para mantener las rutas

La Bocina 7 de enero de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

08-cuento del tio

Hicieron la denuncia, y evitaron ser víctimas del “cuento del tío”: un detenido

La Bocina 8 de enero de 2026
08-desalojo

El gobierno porteño desalojó al único centro de reciclado textil de la Ciudad

La Bocina 8 de enero de 2026
08-obras acoyte

Las obras para que el Trambus llegue a Caballito

La Bocina 8 de enero de 2026
03-helicoptero

Visita guiada al hangar de helicópteros y drones de la Ciudad

La Bocina 8 de enero de 2026