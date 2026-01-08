Hicieron la denuncia, y evitaron ser víctimas del “cuento del tío”: un detenido

La Policía de la Ciudad detuvo a un delincuente acusado de realizar el “cuento del tío” a una pareja de adultos, tras un procedimiento realizado en el barrio de Recoleta donde los agentes se hicieron pasar por las víctimas para capturar a los estafadores.

La intervención se concretó luego de que una mujer mayor denunciara que estaba siendo engañada telefónicamente por delincuentes que se hicieron pasar por abogados y funcionarios judiciales, quienes le aseguraban falsamente que un familiar había sido detenido tras un grave incidente y le exigían 40.000 dólares para gestionar su supuesta liberación.

“Este caso demuestra la importancia de hacer la denuncia a la policía ante un hecho de estas características lo que nos lleva a intervenir rápidamente y detener a los estafadores”, sostuvo el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

En este contexto, personal de la División Investigaciones Comunales 14 mantuvo la comunicación activa con los estafadores y coordinó un operativo controlado, durante el cual los damnificados fueron trasladados a una dependencia policial sin interrumpir la llamada, mientras una oficial simuló ser la víctima y se dirigió al punto de encuentro acordado, con el objetivo de resguardar la integridad de las personas involucradas.

El agente ingresó al banco ubicado frente al punto de encuentro, simuló retirar el dinero y luego se dirigió a la zona acordada ubicada a pocos metros, en la intersección de la avenida Santa Fe y Billinghurst.

En ese lugar se hizo presente el imputado, quien fue detenido tras identificarse como la persona que retiraría la suma en efectivo. En el procedimiento se secuestraron, además, un celular y un auto Peugeot 208, utilizados para cometer el ilícito.

En la causa intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº23, a cargo del Dr. Retes, Secretaría de la Dra. Hardy, que dispuso la detención del imputado por “tentativa de estafa” y el secuestro de los elementos mencionados.

