8 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

nacho-torres-y-diego-santilli

Santilli fue al sur (pero no para apagar los incendios)

La Bocina 8 de enero de 2026
08-desalojo

El gobierno porteño desalojó al único centro de reciclado textil de la Ciudad

La Bocina 8 de enero de 2026
24-tarjetas

En la Ciudad, la única economía que crece, es la de los prestamistas

La Bocina 7 de enero de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

nacho-torres-y-diego-santilli

Santilli fue al sur (pero no para apagar los incendios)

La Bocina 8 de enero de 2026
de caro2

“Antes de internet, vivíamos mejor”

La Bocina 8 de enero de 2026
08-cuento del tio

Hicieron la denuncia, y evitaron ser víctimas del “cuento del tío”: un detenido

La Bocina 8 de enero de 2026
08-desalojo

El gobierno porteño desalojó al único centro de reciclado textil de la Ciudad

La Bocina 8 de enero de 2026