Visita guiada al hangar de helicópteros y drones de la Ciudad

Aventura en el aire. El hangar de helicópteros y drones de la Ciudad abrirá sus puertas para mostrar cómo trabaja el Departamento de Aviación Policial. Durante la visita, los tripulantes explicarán, con demostraciones, las funciones de las aeronaves, los operativos aéreos y su rol en emergencias.

Para registrarse, los interesados deben ingresar a los enlaces correspondientes, disponibles a través de la web. La inscripción no garantiza la participación, ya que todas las propuestas cuentan con cupos limitados. Una vez realizada la anotación, la confirmación será comunicada de manera telefónica a cada participante.

