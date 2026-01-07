En la Ciudad, la única economía que crece, es la de los prestamistas

Aunque las estadísticas aseguren que la actividad económica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tuvo una mejora interanual del 4,7% durante el tercer trimestre de 2025, la “mejora” no es tal, ya que sólo fue impulsada por la intermediación financiera.

En términos desestacionalizados, el Producto Geográfico Bruto (PGB) de la Ciudad tuvo un crecimiento de 1,4% entre julio y septiembre pasado con respecto al segundo trimestre de 2025.

Este crecimiento revierte la tendencia recesiva del año anterior y coloca el acumulado de 2025 en un aumento del 5,2% real. Sin embargo, el informe advierte sobre la fragilidad de esta recuperación, que está altamente concentrada en el sector financiero.

Al respecto, precisó que el avance “está determinado por la alta incidencia de ‘Intermediación Financiera’ que presentó una variación de 33,0% interanual, la más alta del sector desde 2004, logrando de esta manera sostener el nivel de actividad económica”, y señaló que “el resto de los sectores mostraron un desempeño mucho más débil”.

La elevada incidencia de la intermediación financiera se refleja en que aportó 3,78 puntos porcentuales a la variación total del PGB (4,73 p.p.). Dentro del sector se destacan los resultados de intermediación monetaria y financiera de entidades bancarias y no bancarias, sociedades gerentes de fondos comunes de inversión y agentes y sociedades de bolsas.

Otros sectores con crecimiento positivo fueron Transporte y Comunicaciones (3,8%), impulsado por los servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías, y Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (3,6%), explicado principalmente por la variación de servicios informáticos y actividades conexas.

Por el lado de los que obtuvieron resultados desfavorables, aparecen la Electricidad, Gas y Agua con una caída interanual del 11% y la industria manufacturera con una disminución del 2,2%, vinculado a una fuerte incidencia de la fabricación de prendas de vestir.

Relacionado