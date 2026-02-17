El alquiler aumenta más que la inflación, y ya se lleva casi el 40% del salario

El aumento de los alquileres por encima de la inflación en la Ciudad y el Conurbano agudizan la crisis habitacional y comienza a incidir en el nivel de demanda. Eso, en un contexto donde más de 200 mil inmuebles permanecen ociosos.

Según un reciente informe de Reporte Inmobiliario, el alquiler de departamentos en el Gran Buenos Aires registró aumentos que superaron el 50% en 2025, muy por encima del 31,5% de inflación anual que midió el Indec.

En zona norte se registran los valores más exorbitantes (alquileres que, en algunos casos superan los 2 millones) y en el sur del conurbano los más bajos aunque, en términos comparativos, sufren un ritmo de incremento similar.

Así, los departamentos de dos ambientes subieron un promedio del 52% interanual, mientras que los de tres ambientes un 51,6%.

Esa presión sobre la economía familiar se refleja en un informe publicado por el Colegio de Martilleros bonaerense y la Universidad del Noroeste bonaerense (UNNOBA) durante el último trimestre de 2025.

En ese estudio al que tuvo acceso LPO, se expuso que el valor promedio de un alquiler equivale al 36% del salario formal.

Según la entidad, ese dato “ubica a gran parte de los inquilinos en el límite del umbral de asequibilidad recomendado internacionalmente”.

En la Ciudad, en tanto, los alquileres aumentaron 32% durante el cuarto trimestre de 2025, según la Dirección de Estadística porteña. En promedio, los monoambientes se acercan a los 500 mil pesos, mientras que un tres ambientes supera el millón.

Los monoambientes son los que registran mayor demanda (muchos universitarios que llegan a la Ciudad) por lo que son los que sufrieron el mayor aumento interanual, del 34,1%.

Como contraparte, estudios recientes, como el de Tejido Urbano, expone que cuatro de cada diez jóvenes no logran irse de la casa de sus padres.

Para alquilar en la Ciudad, especialistas coinciden en que el mayor peso está en el costo de las expensas, que promedian los 250 mil pesos mensuales.

