Incertidumbre entre los afectados por el derrumbe de Parque Patricios: no saben si volverán a sus casas

El jefe de Gobierno Jorge Macri difundió, desde su cuenta de X, que “vamos a garantizar el alojamiento a cada una de las personas afectadas” por el derrumbe en el complejo de edificios de Parque Patricios.

Pese a lo difundido desde los medios televisivos, el gobierno porteño asegura en un comunicado que “responsables de la empresa constructora COSUD y el administrador del edificio están en contacto con los vecinos“.

Según la información oficial, “las Secretarías de Gobierno, y de Desarrollo Humano y Hábitat, se están ocupando para que todos los vecinos tengan donde pasar la noche mientras no puedan volver a sus viviendas“.

El derrumbe, según la versión de la Ciudad, “afectó a las columnas del subsuelo y la planta baja de estos edificios, y que existe un potencial riesgo estructural, ya que la losa estaba conectada con las columnas t les proporcionaba rigidez”.

Tras el derrumbe, “fueron evacuados 175 departamentos, correspondientes a los cuatro edificios que rodean al estacionamiento”. El gobierno resalta que “los evacuados no podrán volver a sus departamentos, hasta que la empresa constructora y el administrador vuelvan a verificar el estado de los edificios y realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas”

En el posteo de X, Macri destaca que “ante el derrumbe ocurrido durante la madrugada en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires” del plan ProCreAr, vamos a garantizar el alojamiento a cada una de las personas afectadas“.

Cabe aclarar que la mención al plan ProCreAr (impulsado en su momento por el gobierno nacional) no le exime de responsabilidades a la Ciudad: cualquier obra que se realiza en Buenos Aires, debe presentar planos de factibilidad, que deben ser aprobados y controlados durante su ejecución, por los inspectores del Gobierno de la Ciudad.

Ante el derrumbe ocurrido durante la madrugada en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires” del plan ProCreAr, vamos a garantizar el alojamiento a cada una de las personas afectadas. Desde el primer momento activamos el operativo de emergencia junto a Bomberos, SAME, la… https://t.co/wFwMTZv8Ou — Jorge Macri (@jorgemacri) March 3, 2026

Relacionado