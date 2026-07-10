Siguen los Chequelibros Escolares en la Feria del Libro Infantil

En la Feria del Libro Infantil, continuará el exitoso programa de Chequelibros Escolares. La iniciativa que comenzó en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y que logró duplicar la asistencia de visitas escolares, se mantendrá durante la Feria Infantil, que se realizará en el Centro de Convenciones Buenos Aires del 11 de julio al 2 de agosto.

A cada alumno que ingrese con su delegación escolar, previa reserva de visita, se le hará

entrega de un Chequelibro de diez mil pesos, para que puedan canjear por un ejemplar en los stands adheridos dentro del predio ferial. Esta es una acción conjunta de la Secretaría de Educación de la Nación dependiente del Ministerio de Capital Humano y la Fundación El Libro, y que también cuenta con el apoyo de los expositores de la Feria.

El presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone expresó: “Estamos muy felices de comunicar que seguimos con la acción en la Feria Infantil del Chequelibro Escolar que lanzamos en la 50° Feria Internacional del Libro. Nos servirá para reforzar y ampliar la presencia de las escuelas en la primera semana de la Feria y además para seguir con nuestro objetivo que es fomentar el hábito de compra y de lectura de los más jóvenes, desde edades más tempranas”.

El impacto positivo que se dio como resultado en la Feria realizada en abril en el predio

de La Rural fue el impulso para sostener el programa en la edición infantil: las visitas

escolares crecieron un 104% respecto a 2025.

El acompañamiento docente y la posibilidad de los alumnos de poder recorrer pabellones

y seleccionar los diferentes textos bajo sus propios criterios fueron fundamentales para el

éxito de esta propuesta.

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