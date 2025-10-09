Proyectos escolares porteños, fueron distinguidos en la Feria Nacional de Educación

Estudiantes y docentes de la Ciudad de Buenos Aires fueron distinguidos por la calidad de sus proyectos del eje Matemática en la instancia nacional de la Feria.

Del 1° al 3 de octubre se desarrolló la primera fase de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025 en la ciudad de Posadas, Misiones. En esta instancia, los cuatro proyectos que representaron a la Ciudad de Buenos Aires —de los niveles Inicial, Primario y Secundario— recibieron un reconocimiento por la calidad de su trabajo, investigación y exposición en el eje Matemática.

Las escuelas distinguidas fueron la Escuela Primaria N.° 21 D.E. 19 “Guillermo José Barros”, la Escuela Primaria N.° 4 D.E. 7 “Presidente Dr. Arturo Umberto Illia”, la Escuela de Educación Media N.° 2 D.E. 19 “Arturo Jauretche” y el Jardín de Infantes Integral N.° 5 D.E. 9 “Jardín del Bosque”, que además fue una de las ocho instituciones que obtuvo un destaque nacional, el mayor reconocimiento que se puede alcanzar en cada instancia, entre las 24 jurisdicciones participantes.

Por su parte, la Escuela de Educación Media N.° 2 D.E. 19 “Arturo Jauretche” recibió una mención interjurisdiccional, otorgada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, por su proyecto “Navegando por mi ciudad”.

Del 5 al 9 de octubre se lleva adelante la segunda fase de la Feria, dedicada al eje Artes, con el objetivo de visibilizar la producción creativa y la excelencia de la educación artística. En esta instancia representan a la Ciudad la Escuela Primaria N.° 21 D.E. 4 “Hipólito Vieytes”, la Escuela Superior de Educación Artística en Música “Juan Pedro Esnaola”, la Escuela Superior de Educación Artística en Danza N.° 1 “Nelly Ramicone” y el Instituto San Román.

La participación de las escuelas en la instancia nacional de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología refleja el compromiso, la creatividad y la dedicación de docentes y estudiantes por seguir fortaleciendo los aprendizajes.

Finalmente, la tercera fase, correspondiente al eje Ciencias, se realizará del 28 de octubre al 1° de noviembre en Cafayate, Salta, mientras que la instancia final, centrada en el eje Tecnología, tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires del 18 al 20 de noviembre de 2025.

