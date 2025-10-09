Denuncian que el gobierno porteño quiere vender 8 hectáreas del Parque de la Ciudad, a un solo comprador

Jorge Macri vende 8 hectáreas del Parque de la Ciudad a un solo comprador.

La enajenación de tierras públicas en tierras que formaban parte del Parque de la Ciudad se lleva a cabo mediante una subasta pública electrónica, dispuesta como una enajenación con cargo, y es gestionada por el Fideicomiso Corporación Buenos Aires Sur S.E., con base en la Ley N° 5.704.

Los inmuebles a subastar “en bloque” se identifican catastralmente en el Distrito de Zonificación U 57 “Área de Equipamiento Lacarra” e incluyen las Manzanas 79B a 79G, sumando una superficie total aproximada de 78.862,2 m², con un Precio Base de U$S 1.900.000.

La obligación principal del adjudicatario (el cargo) es la ejecución de obras de infraestructura pública y el desarrollo del Sector Logístico, que incluye tendidos de redes (pluviales y eléctricas) y demoliciones.

Este proceso enfrenta cuestionamientos legales al cuestionar la constitucionalidad de la Ley 5.704, argumentando que las manzanas que se venden formaban parte del Parque de la Ciudad (el segundo pulmón verde metropolitano), lo que constituiría una violación del mandato constitucional de proteger e incrementar los espacios verdes (Art. 27 CCABA), de la intangibilidad o protección de la integridad de los parques, y del principio de no regresividad ambiental.

María Eva Koutsovitis

Observatorio del Derecho a la Ciudad

