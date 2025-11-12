12 de noviembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

23-morales moretti

Un allegado a Moretti quedó a cargo de San Lorenzo

La Bocina 23 de septiembre de 2025
27-san lorenzo

Tensión en San Lorenzo: hinchas quieren tomar la sede

La Bocina 27 de junio de 2025
18-sede comunal 5

Los vecinos de Almagro y Boedo votan el nombre de su comuna

La Bocina 18 de mayo de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

12-mapa velez

Gran corte de tránsito alrededor del estadio de Vélez, por el recital de La Konga

La Bocina 12 de noviembre de 2025
12-escape de gas

Escape de gas provocó un incendio en Caballito: un herido

La Bocina 12 de noviembre de 2025
12-mayra arena

“Este peronismo se merece a Milei”

La Bocina 12 de noviembre de 2025
15-villa

Quieren eliminar las villas, sin construir viviendas

La Bocina 12 de noviembre de 2025