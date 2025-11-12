Escape de gas provocó un incendio en Caballito: un herido

Un fuerte escape de gas que provocó un incendio con llamas de hasta 14 metros de altura, ocurrió en el barrio porteño de Caballito, por la explosión de un caño en la vía pública, en la intersección de la calle Riglos y Formosa; hay un herido y varios evacuados.

El hombre que sufrió quemaduras severas es mayor de edad y fue trasladado, mientras que en la zona trabajan cuatro móviles hasta el momento.

Según reveló una vecina de la zona, el accidente ocurrió durante un arreglo del alumbrado público en el que trabajan sobre la vereda. Asimismo, se supo que el conflicto llevaría por lo menos una hora.

Fuentes de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la misma institución se trasladó “hasta Riglos al 300 por un escape de gas de grandes dimensiones que se propagó en llamas de hasta 12 metros”.

“El personal atacó el foco ígneo con dos líneas de 38 milímetros y una de 63 milímetros, mientras que el SAME asistió a un hombre con quemaduras severas”, afirmó el parte oficial de quienes trabajan en la zona, en diálogo con este medio.

Personal de Defensa Civil de la CIudad se hicieron presentes en el lugar, así como de Metrogas que trabaja sobre vereda con el objetivo de cortar el suministro de gas.

Relacionado