Avanza la obra del Paso Bajo Nivel Irigoyen, en Villa Luro

Enmarcado en el Plan Urbano Ambiental y el plan Ciudad sin barreras, se encuentra la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel en la calle Irigoyen, entre Yerbal y Bacacay, en Villa Luro. El objetivo es continuar con la eliminación de todos los cruces ferroviarios a nivel dentro de sus límites urbanos. En este caso, está enmarcado dentro de las soluciones al tránsito y a la seguridad vial en los cruces vehiculares con el FFCC Sarmiento.

¿Qué trabajos se están realizando?

La obra sigue su curso: se trata de un paso bajo nivel convencional, doble mano. Esto permite que el entorno sea más seguro, más accesible, más iluminado y no tendrá una vía como barrera urbana.

Actualmente, se está avanzando en:

Remoción de agua para terminar excavaciones de rampas.

Rampas y accesos peatonales del lado sur.

Preparación del suelo en el sector de plaza, donde irán los espacios de juegos.

Beneficios de la obra

El nuevo Paso Bajo Nivel aportará fluidez, seguridad y conectividad al barrio de Villa Luro, y generará mayor seguridad para conductores, peatones y ciclistas, evitando los incidentes a los que están expuestos en los cruces a nivel.

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