Avanza la obra del Paso Bajo Nivel Irigoyen, en Villa Luro
Enmarcado en el Plan Urbano Ambiental y el plan Ciudad sin barreras, se encuentra la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel en la calle Irigoyen, entre Yerbal y Bacacay, en Villa Luro. El objetivo es continuar con la eliminación de todos los cruces ferroviarios a nivel dentro de sus límites urbanos. En este caso, está enmarcado dentro de las soluciones al tránsito y a la seguridad vial en los cruces vehiculares con el FFCC Sarmiento.
¿Qué trabajos se están realizando?
La obra sigue su curso: se trata de un paso bajo nivel convencional, doble mano. Esto permite que el entorno sea más seguro, más accesible, más iluminado y no tendrá una vía como barrera urbana.
Actualmente, se está avanzando en:
- Remoción de agua para terminar excavaciones de rampas.
- Rampas y accesos peatonales del lado sur.
- Preparación del suelo en el sector de plaza, donde irán los espacios de juegos.
Beneficios de la obra
El nuevo Paso Bajo Nivel aportará fluidez, seguridad y conectividad al barrio de Villa Luro, y generará mayor seguridad para conductores, peatones y ciclistas, evitando los incidentes a los que están expuestos en los cruces a nivel.