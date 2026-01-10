Avanza la obra del Paso Bajo Nivel en la calle Irigoyen

Avanza la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel en la calle Irigoyen, entre Yerbal y Bacacay, en Villa Luro. El objetivo es continuar con la eliminación de todos los cruces ferroviarios a nivel dentro de sus límites urbanos. En este caso, está enmarcado dentro de las soluciones al tránsito y a la seguridad vial en los cruces vehiculares con el FFCC Sarmiento.

La obra sigue su curso: se trata de un paso bajo nivel convencional, doble mano. Esto permite que el entorno sea más seguro, más accesible, más iluminado y no tendrá una vía como barrera urbana.

Actualmente, se está avanzando en la construcción del túnel en zonas cercanas a las vías del ferrocarril Sarmiento.

El nuevo Paso Bajo Nivel aportará fluidez, seguridad y conectividad al barrio de Villa Luro, y generará mayor seguridad para conductores, peatones y ciclistas, evitando los incidentes a los que están expuestos en los cruces a nivel.

Relacionado