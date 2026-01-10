Música y baile, en el Patio Colonial de la Casa del Virrey Liniers

El Patio Colonial de la Casa del Virrey Liniers (Venezuela 469) será durante los domingos de enero un punto de encuentro para la música folklórica del mundo, con un ciclo de conciertos a las 18 h y al aire libre que recorrerá los ritmos tradicionales.

El 11 Ana Cortés, Héctor Romero y bailaoras abrirán la programación con una propuesta que combinará flamenco, bolero y tango, a partir de coplas españolas y canciones andaluzas acompañadas por la danza.

El 18 Daisy Lombardo y Adrián Henríquez presentarán un recorrido musical por el tango, el candombe, los boleros, la guarania, el chamamé y el flamenco, poniendo en escena lenguajes nacidos en puertos, patios y fronteras, atravesados por el mestizaje cultural europeo, afro, indígena y criollo.

El ciclo continuará el 25 con un concierto de Mica Sancho y Federico Montenegro que reunirá tango, candombe, chamamé, bolero y guarania, en una propuesta de fuerte impronta expresiva que combina tradición popular y sensibilidad.

