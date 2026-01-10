Los Chevy Rockets y Bitácora del Míster, en el Parque Avellaneda

El Complejo Cultural Chacra de los Remedios, en el Parque Avellaneda, llegará con sus tardes musicales los fines de semana del mes, con conciertos al aire libre que recorrerán géneros como el rock, el blues y la música latinoamericana. El sábado 10 a las 20 h se realizará una Tarde de Rock & Blues con la presentación de Los Chevy Rockets, banda emblemática del barrio, junto al grupo invitado Caja Azul Mecánica. El domingo 11 a las 20 h la Tarde de Clásicos del Rock Nacional estará a cargo de Bitácora del Míster, con un repertorio influenciado por la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

